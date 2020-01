IACHINI, Sul Bologna: "Non dovremo sbracare"

All'interno della conferenza stampa andata in scena stamani, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha commentato anche gli avversari del Bologna di domani: "Conosciamo la forza degli avversari. Sinisa ha fatto un grande lavoro, il Bologna è sua figlia per l'atteggiamento che ha: le conoscenze nel calcio sono molto importanti. Loro si conoscono bene ma noi dobbiamo andare in campo e fare la nostra prestazione in entrambe le fasi. Non dovremo mai sbracare, perdere le distanze o gli equilibri".