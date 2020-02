IACHINI, Quante sfide con Pioli: ma il bilancio è pari

Sono in tutto sedici i precedenti tra Beppe Iachini e Stefano Pioli. Per l'allenatore della Fiorentina, che viaggia a una media di 1,57 punti a partita, l'omologo del Milan è il tecnico più volte affrontato in carriera e il bilancio è in perfetta parità: 6 vittorie per Iachini, altrettante per Pioli e 4 pareggi.

Scendendo nel dettaglio delle squadre, Beppe Iachini affronterà il Milan per l’11a volta da quando allena e il suo bilancio al cospetto dei rossoneri - oggettivamente non troppo fortunato - parla di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 7 ko.

Pioli, infine, affronterà la Fiorentina per la 15a volta e dopo il biennio sulla panchina viola sarà la prima volta che lo farà da ex. Lo score del tecnico di Parma al cospetto dei gigliati parla di 7 vittorie e altrettante sconfitte: Pioli in carriera da allenatore non ha mai pareggiato contro la Fiorentina.