JACK CONTRO IL SUO PASSATO, LA SFIDA CON LA DEA PER RILANCIARSI

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Partita difficile, ma già decisiva per capire cosa vuol fare da grande: la Fiorentina quest'oggi alle ore 18 è chiamata al risultato contro l'Atalanta, diretta concorrente all'Europa. Per farlo, Vincenzo Italiano si affiderà ai suoi fedelissimi, tra cui anche Giacomo Bonaventura, l'ex di turno.

Jack è reduce da un inizio di stagione altalenante, come altri elementi della rosa, ma all'esordio contro il Genoa ha dato dimostrazione che la qualità non invecchia mai e l'assist per Mandragora resta la miglior giocata fatta in questa stagione dal centrocampista viola. Poi le altre partite, in cui è rimasto troppo spesso nell'ombra, ma mister Italiano sa benissimo che può contare ancora sul suo numero 5 ed è pronto a schierarlo dal primo minuto.

Bonaventura nel 2014 ha lasciato l'Atalanta per il Milan dopo 8 anni con la maglia nerazzurra (nel mezzo il prestito alla Pergocrema) e da quella stagione fino ad oggi ha affrontato 16 volte il suo passato, mettendo a segno 3 gol e 2 assist. Nel totale sono inoltre 4 le vittorie, 5 i pareggi e 7 le sconfitte. Un bilancio tutto sommato in equilibrio, ma al quale Jack vuole aggiungere una vittoria e magari un gol contro la Dea che manca dalla stagione 2018/2019 quando vestiva la maglia del Milan.