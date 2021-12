CHOLITO vs DV9: DALLA CONVIVENZA IN VIOLA ALLA CLASSIFICA MARCATORI

Una partita separa la Fiorentina dalla pausa invernale: i tre punti di Verona vorrebbero dire un Natale sereno come non se ne passavano da diversi anni in viale Fanti ed una classifica dal forte profumo europeo. Tra i viola e tutto ciò si frappone però l’Hellas Verona di Igor Tudor e soprattutto di Giovanni Simeone. La sfida tra due delle squadre rivelazioni di questo girone d’andata è anche quella tra due bomber che in passato hanno condiviso lo spogliatoio a Firenze: fa strano pensarlo, ma nella stagione 2018/19, terminata con una salvezza all’ultima giornata, Dusan Vlahovic si affacciava al calcio italiano nel ruolo di riserva di Giovanni Simeone, centravanti titolare della Fiorentina prima di Stefano Pioli e poi di Vincenzo Montella.

In quella stagione il serbo era come detto il back-up del Cholito, che godeva della piena fiducia del tecnico attualmente al Milan: solo una manciata qualche spezzone di partita per Dusan ed una convivenza con Simeone solo abbozzata (58 minuti in campo insieme, per il resto staffetta tra i due). Sono passati tre anni e, l’addio di Simeone (passato prima al Cagliari e poi al Verona dopo 20 gol in due anni in viola) ha aperto la strada alla fioritura del talento serbo, che ora si presenta al duello tra numeri nove da una posizione privilegiata sia per quanto riguarda la classifica generale che quella marcatori.

A Verona Vlahovic cerca infatti il diciassettesimo centro nel girone d’andata, quello che sarebbe il trentaquattresimo di un anno solare che lo ha rivelato al grande pubblico come uno degli attaccanti di spicco del panorama mondiale. Con una rete il nove viola stabilirebbe il record di marcature in un anno solare per quanto riguarda il campionato italiano e questo rende conto dell’exploit degli ultimi dodici mesi. Dusan cavalca una striscia aperta di 6 partite consecutive in rete (8 gol in questo periodo), ma di fronte avrà quello che, insieme a lui, è l’attaccante più in forma negli ultimi mesi. Dopo una fase di ambientamento a Verona, il Cholito ha tenuto un rendimento mostruoso nel mese di ottobre (8 reti tra fine settembre e inizio novembre, il migliore in Europa in quel periodo) ed è adesso a 12 gol in campionato, a -4 dal suo vecchio compagno a Firenze.

Verona e Fiorentina sono squadre che hanno stupito finora per impianto di gioco e novità proposte, ma hanno entrambe il “limite” di dipendere dai loro due attaccanti principi: Dusan Vlahovic e Giovanni Simeone sono infatti i giocatori che con i loro gol hanno portato più punti alle proprie squadre (15 punti con le 16 rete del serbo, 11 con i 12 centri del figlio d’arte). DV9 contro Cholito, dai numeri presentati ed in generale dall’influenza che i due hanno nel gioco della loro squadra, è molto probabilmente che il testa a testa tra i due nove deciderà l’esito del match del Bentegodi.