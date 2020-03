GUERINI A FV, Mi ha colpito la normalità di Davide

Vincenzo Guerini, ex allenatore e club manager della Fiorentina, ha ricordato Davide Astori nel giorno dei due anni dalla sua scomparsa. Queste le sue parole in esclusiva a FirenzeViola.it: "Io l'ho conosciuto l'ultimo anno che ero alla Fiorentina, non ho avuto contatti come gli altri anni perché non ero sempre insieme alla prima squadra. Un paio di volte l'ho incontrato... Mi ha colpito perché era un ragazzo normale, come ce ne sono tanti in giro. Leggendo quello che dicono o che hanno detto di lui mi sono accorto che era una persona straordinaria sotto il profilo umano, un ottimo calciatore, ma questo passa in secondo piano perché è meglio ricordarlo per l'uomo che era".