GUD NO GOOD. DALLE NAZIONALI BRIVIDI E RIVELAZIONI

Mi sa che ancora non ci siamo. Non si può dire che si sia fortunati, e questa è ormai una costante della vita dei tifosi viola, abbiamo pregustato un inizio campionato abbordabile, parola che porta sfiga più dei gatti neri e dell’essere tredici a tavola, cosa che non si è avverata come ancora non si è avverato il sogno di vedere l’oggetto dei nostri desideri in campo. Da quello che si sente in giro, credo che l’esordio di Gudmundsson in maglia viola non sarà nemmeno quello di Bergamo al rientro dalla sosta. Non avevo idea di quanto fosse problematico il suo infortunio, mi rammaricavo solo di non capire perché il giocatore più importante del mercato non potesse ancora calcare il rettangolo verde.

Quando ho letto che si è allenato in gruppo proprio due giorni fa ho pensato che forse c’era qualche chance di trovarlo presto in rosa ma poi è sopraggiunta la notizia che dovrà andare in Islanda per il processo che ha ancora in sospeso nei suo confronti per “cattiva condotta sessuale”. A parte il fatto che avevo capito che questo viaggio fosse fra qualche mese, ecco che ogni mia più rosea speranza è sparita perché starà diversi giorni lontano da Firenze proprio nel momento in cui stava per tornare abile e arruolato. Ora, non è che in questo momento mi interessa il finale giuridico di questo procedimento, anche perché non sarà a breve, ma non riesco a capire quando l’ex Genoa potrà iniziare a dare il suo contributo alla Fiorentina che ne ha decisamente bisogno.

È ovvio che la società fosse al corrente di tutto ma l'attesa preoccupa e mi auguro che il ragazzo possa quanto prima ritrovare la condizione fisica, che è la cosa più importante, perché poi c’è da trovare l’amalgama col gruppo ed imparare quelle due o tre cosine che Palladino vorrà da lui. Mi vedo una Viola diversa con l’islandese in campo, sicuramente più aggressiva e concreta, con tanta forza e capacità da mettere a disposizione del reparto d’attacco. Credo che anche Kean ne avrà un gran beneficio dalla sua presenza per cominciare a far girare le cose in modo più soddisfacente di quello visto fino adesso.

A proposito del nostro attaccante, mi è venuto un colpo quando ho letto che aveva un “leggero affaticamento muscolare” perché viviamo sperando che Kean goda di ottima salute 365 giorni l’anno stante la carenza di sostituti. In giro con le nazionali sono diversi i nostri ragazzi, credo otto, ma non me ne vogliano gli altri se dico che mi preoccupa in assoluto di più la condizione di Moise. Non sono mai molto contenta che i nostri vadano a giocare con le loro rappresentative nazionali, anche se Kean dovrebbe rinforzare quella azzurra, perché sono posseduta esclusivamente dal sacro orgoglio fiorentino.

Ma questa sosta che ormai sono anni che troviamo dopo due, tre giornate di inizio campionato non potrebbero collocarla altrove? Capita giusta giusta nel periodo in cui le squadre si stanno assemblando, quando sono in fase sperimentale tanti schemi e ruoli, quando si stanno provando calciatori, ma si vede che non possono fare diversamente visto che è diventata un’abitudine del calendario calcistico.

Comunque Palladino avrà di che lavorare dato che alcuni giocatori gli sono arrivati in casa proprio pochi giorni fa…e sono stati anche fra i migliori contro il Monza. Soprattutto avrà da fare gli straordinari per sincronizzare la “maledetta” difesa a tre anche se Pongracic e Comuzzo non sono presenti. Una cosa che mi ha fatto sorridere sono state proprio le parole del croato che ha fatto una rivelazione e cioè di trovarsi meglio giocando a quattro e la domanda sorge spontanea: ma perché abbiamo fatto un mercato senza tutelarci con giocatori adatti al modulo del Mister per evitargli così braccetti imbarazzanti e pessime figure?

