GROSSETO-FIORENTINA, Kouame mattatore: 7-2 viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 7-2 l'amichevole tra Fiorentina e Grosseto giocata allo Zecchini a 12 giorni dall'esordio in campionato per la squadra di Palladino. Kouame vero mattatore della sfida con una tripletta realizzata tra primo e secondo tempo oltre ad un assist che ha messo Colpani a tu per tu con la porta vuota per l'ex Monza alla prima in maglia viola. Di Pongracic, Kayode e Rubino le altre reti gigliate, mentre Beltran non è riuscito a segnare ma è tornato in campo dopo l'esperienza all'Olimpiade: per il classe 2001 oltre mezzora in campo.