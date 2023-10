GONZALEZ, Sempre più convincente con l'Argentina

FirenzeViola.it

Ancora protagonista Nico Gonzalez, stavolta con la maglia dell'Argentina. Nella notte scorsa, il 10 della Fiorentina ha consumato un'altra prestazione convincente con la nazionale, servendo anche un assist a Leo Messi nel primo gol del fuoriclasse di Rosario contro il Perù. Eppure la stampa argentina aveva salutato con freddezza e con qualche naso storto il ritorno di Nico in albiceleste: visto come un sostituto non degno di Angel Di Maria, da alcuni additato come "cocco di Scaloni", media e tifosi non hanno mancato di sottolineare la prestazione non eccelsa contro l'Ecuador di settembre. Nico ha risposto sul campo: gol contro la Bolivia, ottima prova col Paraguay e altra gara in crescita in nottata, a Lima.

