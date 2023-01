GOLLINI, UN GENNAIO (PER ORA) POVERO DI RICHIESTE

Uno dei temi più bollenti in casa Fiorentina, per quanto riguarda il mercato, è quello dei portieri. Sono giorni che continuano a susseguirsi voci in merito a un possibile addio di Pierluigi Gollini, la cui seconda avventura in riva all’Arno non ha mai preso il verso giusto. Nelle ultime ore si è più volte parlato di un possibile scambio con il Napoli, che coinvolgerebbe Salvatore Sirigu in direzione Firenze.

Al momento solo rumors, niente di concreto o di già avviato, ma si tratta di una delle poche opzioni che il portiere ex Tottenham ha di fronte a sé. Non ci sono infatti offerte ufficialmente pervenute sulle scrivanie dei dirigenti viola, motivo per cui il suo entourage continua a lavorare per trovare una soluzione che possa rilanciare il proprio assistito, voglioso di tornare ad essere protagonista.

Di certo, anche qualora Gollini prendesse per davvero la strada di Napoli, non andrebbe sicuramente con la certezza di giocare, anzi. I partenopei primi in classifica si affidano saldamente ad Alex Meret. E se anche si creasse una staffetta (cosa non facile), Gollini la dovrebbe comunque vincere per prendersi la maglia da titolare. Una scelta che non andrebbe quindi a soddisfare quelle che adesso sono le priorità del portiere, ovvero quelle di trovare un ambiente che gli dia completa fiducia e spazio.

La Fiorentina è pronta a lasciarlo partire senza troppi problemi, ma lui deve trovare la situazione più consona alle sue richieste, che per adesso non ha trovato.