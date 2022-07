GLI INCERTI DI MOENA: TANTI I GIOCATORI CON LA VALIGIA PRONTA

Col gruppo, ma virtualmente lontani: è la condizione che stanno vivendo in questi giorni diversi calciatori della Fiorentina che, per un motivo o per l’altro, pur prendendo parte al ritiro di Moena (a differenza di altri separati in casa come Dragowski, Pulgar e Kokorin), sembrano aspettare il momento giusto per lasciare il viola in un’operazione di sfoltimento rosa.

In questo senso, il primo di questi a fugare dubbi sul suo futuro è stato Niccolò Pierozzi: l’esterno, protagonista anche di un ottimo ritiro, nel pomeriggio ha lasciato la Val di Fassa per concludere il suo trasferimento in prestito alla Reggina. Il classe 2001 si è avvicendato con Luca Ranieri, che è salito solo oggi in Trentino ma che, anche a giudicare dalla sgambata di stamani, pare tutt’altro che parte integrante del gruppo.

Marco Benassi ha invece giocato e segnato in una delle amichevoli disputate dai viola, ma il suo destino sembra lontano da Firenze nonostante il mercato intorno al centrocampista sia tutt’altro che frenetico. Un compagno di reparto che potrebbe avere mercato è Szymon Zurkowski: la mezz’ala che si è messa in mostra ad Empoli nella scorsa stagione è richiesta sia dagli azzurri di Zanetti che dal Bologna e in questi giorni si è allenato a parte (rientrando in gruppo solo ieri) per un pestone subito a inizio ritiro.

Decisamente poco coinvolto, ma probabilmente in chiave mercato, Christian Kouame: rientrato dal prestito all’Anderlecht, l’ivoriano non sembra rientrare nei piani di Vincenzo Italiano, che sia nell’amichevole contro il Real Vicenza che nel triangolare di sabato scorso non gli ha concesso neanche un minuto. Il plotone di “color che son sospesi” in attesa di sbrogliare i nodi sul futuro è guidato però da Nikola Milenkovic: il difensore serbo è sempre al centro di partitelle ed allenamenti ma la sensazione è che da un momento all’altro possa arrivare l’offerta giusta (da parte dell’Inter) per far saltare il banco e sbloccare una cessione che è nell’aria da inizio mercato.