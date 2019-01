GIAMPAOLO (S.STAMPA), Noi al 30%. Muriel-Quaglia...

Queste le parole di Marco Giampaolo in sala stampa nel post partita di Fiorentina-Sampdoria: “Non sono più di tanto amareggiato, se non negli episodi: fino a 10” dalla fine vincevamo, è vero, ma nei 95’ abbiamo fatto poco per vincere questa partita. Abbiamo sbagliato tanti appoggi semplici, eravamo poco reattivi e forse ho sbagliato io qualcosa: oggi abbiamo giocato al 30% delle nostre potenzialità. Se avessimo giocato da Samp come sappiamo fare l’avremmo vinta. Abbiamo giocato a sprazzi, senza continuità. Quagliarella? Come Muriel è un giocatore di qualità, è un bomber di razza, sente la porta, sa come smarcarsi, nello stretto ha gli stop verso la porta. Muriel? Negli spunti è stato bravo, lui lo sa fare: i gol che ha fatto sono stati bellissimi. E’ un giocatore che ha spunto”.