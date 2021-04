GEN-FIO 1-1, Viola in 10: al 51' espulso FR7. Iachini...

Episodio che potrebbe cambiare la partita a Marassi: al 6’ l’arbitro Maresca ha espulso Franck Ribery che ha commesso un brutto fallo su Zappacosta, che resta a terra dolorante. Viola in 10 uomini dunque per tutto il secondo tempo. Ammonito anche Beppe Iachini per proteste. FR7, prima di abbandonare il campo, si è scusato con l’avversario.