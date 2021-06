GATTUSO-DAY, Il primo giorno a Firenze del tecnico

INDISCREZIONI DI FV GATTUSO JR, ENTRERÀ A FAR PARTE DELLE GIOVANILI VIOLA Rino Gattuso è pronto per sbarcare a Firenze da nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex Napoli arriverà nella mattinata di domani, in più secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it suo figlio Francesco, classe 2007, dovrebbe entrare a far parte delle... Rino Gattuso è pronto per sbarcare a Firenze da nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex Napoli arriverà nella mattinata di domani, in più secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it suo figlio Francesco, classe 2007, dovrebbe entrare a far parte delle... NOTIZIE DI FV COMMISSO, DA GATTUSO ALLA CALABRIA: TORNA A PARLARE È tornato a parlare dall'America il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Interpellato da Radio Bruno per parlare soprattutto della sua Calabria, il numero 1 viola ha rilasciato un commento anche su Rino Gattuso, nuovo tecnico viola: "Credo che a... È tornato a parlare dall'America il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Interpellato da Radio Bruno per parlare soprattutto della sua Calabria, il numero 1 viola ha rilasciato un commento anche su Rino Gattuso, nuovo tecnico viola: "Credo che a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi