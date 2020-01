GARRISCA AL VENTO, Ecco la puntata odierna

Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. Nella puntata odierna è intervenuto il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini che si è espresso così: ""Dopo Cutrone, la Fiorentina andrà su un centrocampista. La settimana del prossimo acquisto penso darà quella che viene considerato i vari impegni che ha la Fiorentina. Il nome più caldo, nonostante la richiesta di 20 milioni di euro da parte del Sassuolo, rimane quello di Duncan. I viola stanno cercando di abbassare le pretese del Sassuolo. Su Meitè non ci sono aperture. L'idea è prendere due centrocampisti".

Poi anche il direttore Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Rocco Commisso l'ho visto molto deluso perché è inciampato davanti alla burocrazia italiana. Non so dare dei giudizi sul prezzo della Mercafir. Non so se 22 milioni sono troppi o pochi. Ha cominciato con molta decisione e che adesso non vorrei che a causa di questi problemi venisse a mancare l'entusiasmo. Questo è un paese diverso. Noi parliamo di stadio, ma c'è da considerare il fatto che intorno allo stadio si vuole costruire anche altro. Ed è anche qui il problema. Non ho idea di come possa finire. Sono convinto che lo stadio sia una necessità. Ma al tempo stesso si deve rispettare i tempi di un paese".