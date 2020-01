GARRISCA AL VENTO, Ecco la puntata odierna

Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. Nella puntata odierna era presente l'intervento del noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini: "Le prima mossa sarà la punta centrale, poi un centrocampista e un difensore. Le richieste dei club sono abbastanza elevate. Anche per Bonifazi per esempio il Torino vuole 15 milioni di euro. Duncan costa tante, Meitè idem. Davanti quello che potrebbe costare meno è proprio Cutrone considerata la formula. C'è più flessibilità da parte del Wolverhampton, gli agenti del calciatore sono in Italia perché lui vuole tornare e lui ha già detto si alla Fiorentina. La trattativa tra viola e squadra inglese sarà sul riscatto. Però Beppe Iachini potrebbe decidere di dare anche un'occasione a Pedro".

L'intervento del noto giornalista Enzo Bucchioni: "Il nuovo tecnico Iachini mi ha dato un'impressione giusta, quella che mi aspettavo. Beppe è un motivatore e un allenatore che agisce sull'aspetto fisico e motivazionale. Cercherà di dare a questa Fiorentina quelle qualità che non si sono mai viste sotto la gestione Montella. Con Vincenzo vedevo una squadra molle e Iachini sta portando tutto quello che oggi è indispensabile avere nel calcio moderno. Montella ormai è un capitolo chiuso e dobbiamo pensare avanti".

Infine il direttore Mario Sconcerti: "Mi aspetto una prepotenza in più, una voglia di fare la partita che nel periodo di Montella non ho visto. Pedro è quasi un paradosso. E' stato preso un giocatore infortunato. Io più che dare una possibilità a Pedro darei una possibilità a spiegare come si è arrivati a questa scelta. Io ho sempre creduto in Pedro, ma la sua storia è come quella di tanti ragazzi che vengono in Italia e hanno bisogno di un periodo di ambientamento nel calcio italiano. Ma noi questo tempo non glielo possiamo dare. Cercherei di darlo in prestito e cercare di avere più certezze quando si va a prendere un giocatore".

