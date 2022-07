GAL-FIO, Migliori e peggiori del match

Ecco i giocatori in crescita e da rivedere in casa Fiorentina al termine dell'amichevole Galatasaray-Fiorentina conclusasi col risultato di 2-1:

DA RIVEDERE

Quarta: pronti via e commette una grave ingenuità dalla quale nasce il primo gol del Galatasaray. L’argentino, schierato titolare al posto di Milenkovic, fa pesare l’assenza del centrale serbo e dimostra ancora qualche lacuna in fase di disimpegno.

Cabral: il brasiliano non riesce a svolgere il proprio ruolo di riferimento offensivo. Avulso dal gioco, cerca in qualche occasione di difendere il pallone ma invano. Sui pochi cross arrivati in area non si fa trovare ed pure impreciso in un occasione.

Nico Gonzalez: schierato titolare a destra non riesce quasi mai a saltare l’uomo e quando arriva sul fondo è spesso impreciso. Si guadagna qualche fallo ma reagisce spesso nervosamente facendosi anche ammonire dopo essersi spintonato con un avversario.

IN CRESCITA

Sottil: il classe ‘99 non parte forte ma col passare dei minuti si accende. Arriva spesso sul fondo e tenta più di una volta la conclusione. Nel secondo tempo corona l’incoraggiante prestazione con un bel gol al volo.

Bonaventura: anche Jack, come tutta la squadra, non inizia in maniera convincente ma col passare dei minuti si fa vedere sempre di più in mezzo al campo. Nei primi 45 minuti è il più pericoloso con qualche conclusione ribattuta dalla difesa turca.

Maleh: il marocchino parte titolare al posto di Alfred Duncan come mezzala sinistra. In un primo tempo in cui Biraghi e compagni faticano e non poco, lui è uno dei pochi che riesce a farsi vedere fra le linee. In qualche occasione prova la conclusione dalla distanza ma è impreciso.