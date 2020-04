FV PER OSMA, L'appello di Pepito e Di Gennaro

FirenzeViola.it ha deciso di scendere in campo per Osma Onlus e l'Ospedale di Ponte a Niccheri, organizzando una raccolta fondi in favore dell'ospedale, punto di riferimento del territorio toscano. La raccolta fondi sarà la protagonista di un evento in programma domenica 26 aprile dalla mattina alla sera che coinvolgerà tanti personaggi del mondo della Fiorentina e di Firenze (QUI i dettagli sull'evento).

Tra gli altri, Antonio Di Gennaro e Giuseppe Rossi hanno inviato un video-appello per seguire la Maratona Instagram domenica ma anche per partecipare con una donazione.

Ma a cosa serviranno i soldi raccolti? Nonostante l'emergenza abbia superato il suo punto più duro, l'Ospedale di Ponte a Niccheri ha ancora bisogno di materiale per i propri operatori sanitari e i primi mille euro raccolti andranno proprio all'acquisto di mascherine, calzari, occhiali e protezioni per il corpo. Se la cifra supererà poi l'obiettivo minimo, la Onlus provvederà a comprare respiratori per la rianimazione, un ecografo bedside per lo studio del polmone di e 2 pc portatili per consentire ai medici e agli infermieri di lavorare all’interno e fuori dai reparti.

CLICCA QUI per la raccolta fondi