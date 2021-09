FV, Facebook, Twitter e Instagram: seguici sui social!

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CASTRO È A FIRENZE: ORA RIPOSO. E I GENITORI... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... NOTIZIE DI FV LA VIOLA QUANDO VINCE È SEMPRE BELLA. GOTTI INVECE...FASTIDIOSO! Menomale siamo nel campionato 2021-22 e menomale che la cura Italiano continua a dare buoni frutti, si perché una partita come quella di ieri giocata lo scorso anno o nei precedenti probabilmente ci avrebbe visto col solito magone e con un gran giramento di scatole... Menomale siamo nel campionato 2021-22 e menomale che la cura Italiano continua a dare buoni frutti, si perché una partita come quella di ieri giocata lo scorso anno o nei precedenti probabilmente ci avrebbe visto col solito magone e con un gran giramento di scatole... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi