FREITAS A FV, Chiesa? Spero resti a lungo in viola

Nella lunga intervista che l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha rilasciato a Firenzeviola.it, l'attuale CEO del Vitória Guimarães ha parlato anche di Federico Chiesa: “Innanzitutto mi auguro che rimanga un giocatore della Fiorentina per tanti anni perché è un esterno di grande qualità che è amato dalla tifoseria ed è un figlio del settore giovanile viola. Giocatori così vanno tenuti ma capisco bene che nel calcio di oggi casi come quelli di Giancarlo Antognoni, che è rimasto per tutta la vita a Firenze, è difficile che si ripetano. Il mondo è cambiato, bisogna farsene una ragione...”.

