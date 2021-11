FRATELLO QUARTA A FV, Ha capito il ritmo in Serie A

Gonzalo Martinez Quarta, fratello maggiore del difensore viola Lucas Martinez Quarta, è intervenuto ieri a FirenzeViola.it: “Ha capito qual è il ritmo del calcio italiano. Non è facile per nessun argentino adeguarsi al tipo di lavoro che viene proposto in Serie A. Anzi posso dire che adesso, più che un calciatore “italiano”, Lucas sia un vero calciatore “europeo””.

