FRANCHI, Teloni in curva Fiesole? Ecco le tempistiche

Tra le notizie più interessanti di giornata, quella che riguarda una possibile copertura della curva Fiesole, oggetto dei primi lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, con alcuni teli ad hoc per coprire gli spalti vuoti. La notizia (rilanciata stamani da La Nazione) della volontà da parte di Comune di Firenze e Fiorentina di “nascondere” in qualche modo i cantieri e le ruspe che da mesi ormai stanno operando ha creato molta curiosità tra i tifosi viola, che in attesa che il Franchi possa essere del tutto restaurato sperano che quanto prima il settore chiuso interamente per lavori possa almeno essere coperto per garantire un miglioramento estetico a tutto l’impianto (e per permettere anche ai sostenitori seduti in Curva Ferroria di avere una visibilità migliore della parte di campo più lontana).

Il sentore però - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - è che difficilmente la copertura (un telo sostenuto da montanti che dovrebbe avere una grandezza di 70 metri per 10) potrà essere pronta per il big match del 1° dicembre tra la Fiorentina e l’Inter. Più probabile che invece l’opera vada in porto nel corso dei prossimi match interni della squadra di Palladino, che peraltro - da dopo la gara con l’Inter - avrà altre tre sfide casalinghe, tra Coppa Italia, campionato e Conference (nell’ordine: Empoli, Cagliari e Lask).

