C.FIESOLE, Teli su lavori: dura che con l'Inter ci siano

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La notizia (rilanciata stamani da La Nazione) della volontà da parte di Comune di Firenze e Fiorentina di “nascondere” in qualche modo i cantieri e le ruspe che da mesi ormai stanno operando ai piedi della Curva Fiesole ha creato molta curiosità tra i tifosi viola, che in attesa che il Franchi possa essere del tutto restaurato sperano che quanto prima il settore chiuso interamente per lavori possa almeno essere coperto per garantire un miglioramento estetico a tutto l’impianto (e per permettere anche ai sostenitori seduti in Curva Ferroria di avere una visibilità migliore della parte di campo più lontana).

Il sentore però - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - è che difficilmente la copertura (un telo sostenuto da montanti che dovrebbe avere una grandezza di 70 metri per 10) potrà essere pronta per il big match del 1° dicembre tra la Fiorentina e l’Inter. Per realizzare questa struttura (il cui costo sarà interamente a carico del club viola) sono infatti necessarie delle autorizzazioni da parte del Comune stesso e la macchina burocratica non si ancora del tutto messa in moto. Dunque pensare che per la sfida con i nerazzurri l’intera copertura possa essere già pronta - nonostante il sopralluogo già fatto in loco da Palazzo Vecchio - risulta ad oggi difficile.

Più probabile che invece l’opera vada in porto nel corso dei prossimi match interni della squadra di Palladino, che peraltro - da dopo la gara con l’Inter - avrà altre tre sfide casalinghe, tra Coppa Italia, campionato e Conference (nell’ordine: Empoli, Cagliari e Lask). Anche in quel caso, però, per gli operai lavorare dentro lo stadio non sarà facile, visto che gli appuntamenti in calendario saranno moltissimi e tutti a ripetizione. Presto o tardi, in ogni caso, i lavori in Fiesole saranno "oscurati" e l'effetto visivo dello stadio risulterà più gradevole.