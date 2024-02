FRANCHI, Cori a favore di Italiano. E lui ringrazia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Coro forte e chiaro da parte prima da parte della Curva Fiesole e poi di tutto lo stadio per Vincenzo Italiano nei primi minuti di gioco di Fiorentina-Frosinone: “Vincenzo Italiano eh eh oh oh” lo slogan scandito, a cui il tecnico ha risposto alzando la mano in segno di ringraziamento. Una manifestazione di pieno sostegno, dopo le parole scandite da Rocco Commisso nei giorni scorsi dello stesso tenore.