FOTO-VIDEO FV, Raccolta di spiccioli davanti a Tod's

Anche dopo il flash mob, alcuni tifosi della Fiorentina hanno voluto continuare ad esprimere il dissenso nei confronti dell'attuale gestione viola, prendendosela anche con lo store Tod's, davanti al quale si è svolta la manifestazione. In forma però totalmente pacifica, ed affidandosi in toto all'ironia: come testimoniato dalla foto (in copertina) e dal video di FirenzeViola.it, infatti, è andato un scena una sorta di raccolta fondi fatta da spiccioli per terra, in segno polemico nei confronti dell'approccio economico della società, proprio davanti allo store dell'azienda dei DV.