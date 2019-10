FOTO-VIDEO FV, Bati presenta: "La mia storia"

Oggi è il giorno della presentazione del docu-film su Gabriel Omar Batistuta. Stasera alle ore 21.30 avverrà la cerimonia in occasione della 17^ edizione di "Alice nella Città", sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma e verrà presentata un'anteprima mondiale di "El Numero Nueve". Il bomber argentino è arrivato poco fa nel luogo in cui verrà presentato il film, per una breve presentazione ad alcuni studenti della Capitale e dal palco ha parlato così: "Affrontare la telecamera è stato peggio che affrontare i giocatori in campo. E' stata una bella esperienza. Il film si basa su tutto quello che succede nella vita di un calciatore, la verità su un campione che a volte viene messo sui giornali. Dietro c'è una storia di una persona normale. L'idea è quella che tutto è possibile. Non bisogna essere straordinari da giovani per diventare qualcuno da grandi". Qui sotto i video (dove Batistuta firma in stampelle una maglia della Fiorentina) e le foto realizzate da FirenzeViola.it: