FOTO, Pioli ed ex viola al torneo per il Meyer

Si è svolto nel week end il primo trofeo di padel "Io aiuto il Meyer", al tennis club Raffaelli di Forte dei Marmi. Un torneo che, dopo un tabellone aperto a tutti, oggi ha visto scendere in campo tanti personaggi dello sport, compresi alcuni ex viola come l'allenatore (attualmente al Milan) Stefano Pioli, che ha premiato i vincitori, Giampaolo Pazzini, Gianluca Berti e l'ex dirigente ora al Perugia Gianluca Comotto. Tra gli altri anche Nelson Dida, Cristian Zaccardo, Domenico Criscito, Daniele Rugani, Billy Costacurta, Nicola Amoruso e Alessandro Budel. Proprio quuesti ultimi due hanno vinto il trofeo.. Ecco alcuni scatti per Firenzeviola e una panoramica dei partecipanti pubblicata invece dal tennis club stesso. In serata si è svolta anche la cena di gala con l'asta benefica a favore della Fondazione Meyer.