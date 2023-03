FOTO, La Fiorentina ha ripreso a lavorare. Terzic...

Fonte: Lu. Magis.

Oggi pomeriggio la Fiorentina ha ripreso a lavorare al centro sportivo, ovviamente senza i giocatori nelle rispettive nazionali. Al gruppo si sono infatti aggregati diversi giocatori della Primavera (come si vede anche dalle foto postate dalla Fiorentina stessa sui social). In recupero anche Aleksa Terzic, che si era fermato contro il Verona per un problema muscolare, che per ora continua però a lavorare a parte.