FOTO FV, Vlahovic si riposa alle terme. Gli altri...

Come previsto oggi non ci sono stati allenamenti per la Fiorentina nel ritiro di Moena. Come raccolto da FirenzeViola.it, i calciatori hanno trascorso la propria giornata in modo diverso, ma comunque in compagnia. Venuti, Bonaventura, Terracciano e Rosati sono andati ad ammirare lo spettacolo della montagna sul passo del Pordoi, mentre Vlahovic, Sottil, Gori, Saponara, Terzic, Ferrarini, Ranieri e Maleh hanno preferito rilassarsi alle terme.