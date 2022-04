FOTO FV, VC Puglia: "In 30 all'Arechi, forza Viola!"

Domani allo stadio Arechi di Salerno saranno circa 500 i tifosi al seguito della Fiorentina, di cui circa 30 provenienti dalla Puglia. "È una dimostrazione di attaccamento alla maglia viola" dichiara a FirenzeViola.it Antonio Fazio, presidente del Viola Club Puglia Conversano: “La nostra vicinanza alla squadra è ancora più forte dopo la sconfitta contro la Juve. Mi preme sottolineare che a questa trasferta parteciperanno parecchi bambini figli di soci, prova che l’entusiasmo delle ultime prestazioni anche grazie a mister Italiano sta dando i loro frutti anche nelle nuove generazioni (eppure non abbiamo vinto nulla, figuriamoci!)”. Poi continua: “Tifare Fiorentina qui al Sud è molto difficile perché siamo in minoranza rispetto ai sostenitori di altre squadre “vincenti” ma la nostra vittoria è proprio questa, essere differenti, come cita l’ultimo motto della nostra dirigenza (play to be different). Sarebbe molto più facile tifare quelle squadre ma la soddisfazione di far parte del Popolo Viola non ha prezzo”.

Anche un passaggio su Rocco Commisso: "Siamo felici che Rocco stia investendo nella società, anche attraverso la realizzazione del Viola Park a cui speriamo di essere invitati per la prossima inaugurazione. Perché ci siamo anche noi, distanti 700km per questioni logistiche, ma molto vicini per passione e attaccamento". Chiosa sulle speranze di fine stagione: “Crediamo molto nella possibilità di arrivare in Europa, sarebbe un’impresa dato che fino a pochi mesi fa con la stessa squadra si lottava per non retrocedere. Domani un solo risultato, vincere per continuare a sognare! Forza Viola dalla Puglia".

Ecco qualche foto dei sostenitori gigliati del Viola Club Puglia Conversano: