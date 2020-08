FOTO FV, Ultima al cs per Marangon: non è più viola

La notizia era nell'aria ma ora ha i crismi dell'ufficialità: Alberto Marangon non è più il team manager della Fiorentina e, come appreso da Firenzeviola, ha raggiunto l'accordo per rescindere il contratto. Oggi pomeriggio è passato al centro sportivo, per salutare il direttore sportivo Daniele Pradè prima di accasarsi, probabilmente alla Sampdoria. Marangon va via dopo quattro anni pieni di emozioni (in occasione della morte di Davide Astori e del recente lockdown quando è stato il punto di riferimento per staff e giocatori in quarantena) e di buon lavoro per la squadra e la società. Ecco la foto scattata da Firenzeviola.