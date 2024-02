FOTO FV, Proseguono i lavori al Franchi: il punto

Fonte: D. Mongatti

Nuove immagini da Campo di Marte: proseguono i lavori allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Si parte come detto dal tabellone della Curva Ferrovia: come possiamo vedere dalle foto di Firenzeviola.it, il tabellone dello sponsor è quasi totalmente smantellato. Nuovi aggiornamenti arriveranno domani mattina, quando il sindaco Dario Nardella farà un sopralluogo per vedere lo stato dei lavori.