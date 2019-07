FOTO FV, Pradè ha lasciato Milano: Firenze o Roma?

Ha da poco lasciato Milano il ds della Fiorentina Daniele Pradè (immortalato in questa foto che Firenzeviola.it vi mostra in esclusiva): adesso per il dirigente viola, che oggi pomeriggio ha incontrato il Milan per discutere del futuro di Jordan Veretout, potrebbe essere previsto un incontro anche con il Napoli per parlare ancora una volta del mediano francese. Da capire, tuttavia, dove si potrebbe tenere il possibile incontro con il ds azzurro Giuntoli, se a Firenze oppure a Roma, dove hanno sede gli uffici della Filmauro.