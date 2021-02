FOTO FV, Piantato l'albero in ricordo di Ciccio Rialti

Si è svolta questa mattina presso i giardini pubblici di Campo di Marte la cerimonia in memoria di Alessandro Rialti, storica firma del giornalismo sportivo fiorentino scomparso all'improvviso lo scorso 5 aprile all'età di 69 anni. A pochi metri da quello che per una vita è stato il suo luogo di lavoro, lo stadio Artemio Franchi, gli amici e i colleghi di quelli che tutti avevano conosciuto come "Ciccio" si sono ritrovati per piantare un albero (una quercia) in memoria di una delle colonne portanti del Corriere dello Sport-Stadio. Ecco alcune foto della cerimonia di questa mattina, molto intima e non ufficiale in virtù delle disposizioni sanitarie per il contrasto al Covid-19 (le autorità saranno coinvolte in seguito). Nei prossimi giorni verrà apposta una targa con questa frase: "Ad Alessandro che ha messo radici in tante vite: con affetto, da chi ti ha voluto e ti vorrà sempre bene. Gli amici di Ciccio".