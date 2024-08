FOTO FV, Le immagini della presentazione di Gudmundsson

Fonte: Tommaso Loreto e Niccolò Righi

© foto di pietro.lazzerini

"Quando la Fiorentina è tornata a cercarmi dopo l'interessamento di gennaio, non ho avuto dubbi". Albert Gudmundsson si è presentato poco fa come nuovo giocatore viola e non ha mai smesso di sorridere davanti alle tante domande presentate dai giornalisti presenti in sala stampa. "Con Palladino penso di poter fare un ulteriore step nella mia carriera, sono qui anche per lui" ha dichiarato l'islandese che ha sottolineato anche come sia "carico" in vista di questa nuova avventura che inizierà con qualche giorno di ritardo a causa di un "problemino" al polpaccio.

Di seguito le immagini della presentazione del nuovo attaccante della Fiorentina: