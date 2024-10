Grandissima vittoria contro la Juventus per la Fiorentina Primavera per 0-2 grazie ad un gol per tempo realizzato da Rubino e da Caprini. Grande festa in campo, ma che poi è proseguita anche negli spogliatoi, come mostra la foto raccolta da FirenzeViola.it, dove i ragazzi oltre alla vittoria hanno festeggiato anche il primo posto in classifica. Qui sotto l'immagine.