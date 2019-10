FOTO FV, Entusiasmo per i giocatori. Caceres...

E' tornato l'entusiasmo a Firenze. Dopo la vittoria con l'Udinese per 1-0 grazie al gol di Nikola Milenkovic, i tifosi sono rimasti fuori dallo stadio ad aspettare i giocatori. Applauditi tutti, ma in particolare Martin Caceres, autore quest'oggi di una prova sopra le righe. I tifosi presenti all'uscita (nelle foto qui sotto scattate da FirenzeViola.it) hanno accerchiato la macchina del difensore uruguaiano che non riusciva a proseguire tanto è che si era bloccata l'uscita. Alla fine il calciatore è dovuto ripartire considerando che fra poco dovrà essere agli ordini di Tabarez e della nazionale uruguaiana.