FOTO FV, Al via i lavori per l'asfalto davanti al c.s.

Prendono il via oggi i lavori in Piazzale Campioni del '56 (davanti al centro sportivo "Astori" della Fiorentina) per il rifacimento dell'asfalto: l'opera avrebbe dovuto iniziare lunedì scorso ma è stata posticipata ad oggi e il tutto dovrebbe concludersi il prossimo 24 settembre, vigilia del match del Franchi tra la Fiorentina e la Sampdoria. Ecco la foto di FV del piazzale già preso in consegna da camion e betoniere del Comune di Firenze: