FOTO FV, Al Centro Sportivo c'è Vincent Laurini

Comincia il giro di visite mediche per i giocatori viola convocati tra oggi e domani per i controlli di rito. Dopo che Cristiano Biraghi si è presentato di buon mattino (circa alle 08:30), verso le 09:40 è arrivato al centro sportivo Vincent Laurini, come mostrato nella foto di FirenzeViola.it, che ritrae l'italo-francese in lontananza. Possibile, peraltro, che sia uno degli ultimi giorni di Laurini in viola.