Ieri, a FirenzeViola.it, il dirigente di lungo corso Rino Foschi ha parlato di come cambierà il calciomercato post-epidemia: "Cambierà tutto nelle nostre vite e così nel calcio. Non ci saranno più ingaggi da 8-10 milioni all'anno, non ci saranno più i contratti miliardari con le televisioni. Tutto andrà al ribasso".

