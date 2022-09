FIRENZE GIOCA, I numeri dell'evento del weekend

Si è conclusa ieri sera la due giorni di Firenze Gioca, evento per i fan del mondo dei giochi da tavolo e del gaming in generale che si è tenuto nel weekend alla Fortezza da Basso di Firenze. L'evento, a cui Radio FirenzeViola ha partecipato come partner commerciale, ha raccolto più di 6mila persone ed ha visto la partecipazione di grandi e piccini, che si sono sfidati in giochi di ruolo ed hanno collaborato a numerose attività ludiche. Ecco il bilancio fatto dagli organizzatori:

Sono 6200 circa le presenze registrate nella due giorni in cui il pubblico ha giocato, riso, conosciuto cose e persone nuove, provato nuovi giochi e fatto gratuitamente merenda grazie a Unicoop Firenze che, oltre ad offrire il biglietto ridotto, ha sostenuto la manifestazione con attività e uno spazio degustazione di bevande e biscotti. "Abbiamo più che raddoppiato le presenze registrate l’anno scorso e il passaggio in uno spazio così suggestivo, centrale e prestigioso non solo ha aumentato il valore della manifestazione ma ha anche permesso la gestione degli spazi in modo più consono a un pubblico variegato per età e gusti, dove tutto e tutti hanno trovato accoglienza anche nelle ore di pioggia e che ci ha consentito di fare un vero salto di qualità”.

“Si tratta di una scommessa vinta prima di tutto rispetto ad un momento non facile dal punto di vista economico e alla concomitanza della giornata elettorale . È stata vinta grazie alla determinazione del comitato organizzativo e degli oltre 120 volontari che hanno dato vita a un’idea a partire da zero, grazie alle istituzioni che hanno creduto in questo progetto, a partire dalle principali associazioni ludiche della città metropolitana di Firenze".