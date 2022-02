FIRENZE, Entusiasmo per la Juve: oggi lunga coda

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato quello relativo alle lunghe code che si sono formate fuori delle biglietterie della Fiorentina in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus: questa la foto scattata nel pomeriggio di oggi presso la biglietteria ufficiale in Via dei Sette Santi, dove un centinaio di persone sono in coda nonostante la pioggia per riuscire ad acquistare uno dei pochi biglietti rimasti per il big match che sarà anche quello del ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic.

