FIORENTINA-TORINO, DAI PUNTI ALLE PUNTE: QUANTI PROBLEMI IN COMUNE

Manca sempre meno alla importante sfida di domani tra Fiorentina e Torino. Allo stadio Franchi, infatti, si sfideranno due squadre che quest'anno hanno più di una cosa in comune. Innanzitutto la posizione in classifica: entrambe le squadre si trovano ferme a 23 punti stagionali e sono molto lontane dalle posizioni europee, 11 punti dal settimo posto per l'esattezza. Non solo, sia i viola che i granata condividono il problema attaccanti visto che nessuna delle due squadre possiede un giocatore là davanti su cui poter fare affidamento.

Dopo l'addio a Dusan Vlahovic la formazione di Italiano non è più riuscita a trovare la quadra giusta nella fase offensiva. Piatek prima, Cabral poi e Jovic dopo ancora, non sono mai riusciti a sostituire a dovere il serbo e, quest'anno ancora di più, il problema gol si fa sempre più concreto. A livello di numeri le punte viola stanno faticando non poco in Serie A: appena tre gol sia per Jovic che per Cabral.

Anche il Torino, che quest'estate ha dovuto assistere all'addio del proprio bomber Belotti, sta avendo diversi problemi a trovare la via del gol. Sanabria, che è seguito molto dalla Lazio e dalla stessa Fiorentina, è a quota tre gol e gli altri due attaccanti in rosa, Pellegri e Seck, hanno segnato rispettivamente uno e zero gol.

Molto probabilmente domani Italiano deciderà di utilizzare Kouame là davanti, con due tra Nico, Ikone e Saponara come esterni, con l'obiettivo di creare un po' di imprevidibilità in più nella fase offensiva. Resta il fatto che tra Fiorentina e Torino sarà una vera e propria sfida nella sfida, nonostante le tante difficoltà offensive.