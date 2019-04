FIORENTINA-STABAEK 6-1, I più ed i meno della partita

Questi i più ed i meno della Fiorentina Primavera, che questo pomeriggio ha battuto con discreta facilità i norvegesi dello Stabaek nella partita d'esordio del Torneo di Viareggio.

PIÙ

MATOS: buona la prova dell'esterno viola quest'oggi che, forte di una difesa ospite abbastanza ballerina, ha avuto modo di svariare molto su tutto il fronte d'attacco, pervenendo al gol e servendo palloni invitanti per i compagni. Elettrico nonostante il freddo.

PANATTI: più che centrocampista, dovremmo chiamarlo goleador. Non si ferma la fortuanta striscia positiva del mediano gigliato, che da qualche partita a questa parte ha più volte trovato il gol. Oggi addirittura è riuscito per ben due volte a gonfiare la rete. Imprevedibile bomber.

ZOHORE: non riesce a trovare il gol, ma l'impegno del giocatore è ugualmente ammirevole. In due dei quattro gol viola c'è il suo zampino (anzi, per la poderosa mole dovremmo dire 'zampona') ed i movimenti con i compagni sono già davvero interessanti. Ottimi gli scambi con i compagni di ruolo in attacco ed apprezzabili anche le veloci incursioni in area ospite. La forma certamente non è quella migliore ma di certo la pachidermica punta danese saprà certamente trovare la sua gloria. Bell'esordio.

MENO

ASHONG: vinto dal freddo pungente, più che dal livello tecnico dell'avversario, rimane piuttosto sulle sue per tutto il corso dei 90'. Non sale quasi mai sulla sua fascia, non proponendo i proverbiali traversoni che lo hanno fatto notare agli occhi di Rossi. Da rivedere.

IL FREDDO: allucinante. Non ci sono altre parole per descrivere la situazione ambientale che ha fatto da contorno a questo esordio viola nella Viareggio Cup. Un plauso immenso a tutti quei tifosi viola che oggi hanno presenziato al ''Romanelli'' di Borgo San Lorenzo. Eroici.