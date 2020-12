FIORENTINA-SASSUOLO 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.40 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

22.38 - Una partita tosta al Franchi, decisa da due grandi giocate. All'inizio un gran filtrante di Berardi per il gol di Traorè, poi Ribery si fa stendere in area da Locatelli e Vlahovic si sblocca su rigore. Quantomeno si muove la classifica della Fiorentina.

90' +3' - E FINISCE QUI! 1-1 AL FRANCHI.

90' +2' - Giallo per Milenkovic che stende Djuricic a centrocampo.

90' +2' - Defrel! Colpisce di testa da due passi ma non riesce a dare forza alla conclusione. Blocca Dragowski in due tempi.

90' - Assegnati 3 minuti di recuoeri,

90' - Rogerio va via a Venuti in area, ma per fortuna non riesce a crossare prima che finisca la linea di fondo.

88' - Fermato da un fuorigioco Biraghi liberato in area da Ribery dopo una buona azione di contropiede della Viola.

87' - Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, entra Borja Valero.

84' - Traversa di Ribery! Che sfortuna! Una giocata pazzesca del francese che si libera di quattro avversari in area e scarica un destro potente: Consigli con un miracolo tocca il pallone che si stampa sulla traversa. Viola ad un passo dal vantaggio!

82' - Ultimo cambio nel Sassuolo: dentro Magnanelli al posto di Locatelli.

81' - Gioco fermo per un colpo dato da Pulgar a Rogerio. Fortuito, l'arbitro giustamente ha sorvolato su eventuali sanzioni.

79' - Doppio cambio nel Sassuolo: entrano Bourabia e Djuricic, escono Obiang e Boga.

77' - Mancino di Berardi dal limite, sparato fuori. In precedenza buona chance per Caputo che liberato in area per fortuna viola non ha calciato.

76' - Corner di Biraghi telefonato per Consigli. Calcio d'angolo nato da un'invenzione di Ribery, un po' stanco ma sempre l'uomo di più qualità dell'attacco viola.

74' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Koaume, Pulgar e Igor, escono Caceres, Castrovilli e Vlahovic.

72' - Tornata alta la pressione del Sassuolo, che con il possesso palla sta mettendo in difficoltà la Fiorentina.

70' - Esterno della rete di Boga! Sempre pericoloso, l'ex Chelsea che sfugge in area e calcia con il sinistro. Solo un brivido per Dragowski.

68' - Vlahovic non controlla bene un passaggio in area di Venuti, dopo un grande cambio di gioco di Caceres.

67' - Castrovilli è forse l'unico che non sta giocando al livello dei compagni. Sbaglia un passaggio venale.

65' - Ribery non riesce a colpire bene di testa a centro area. Ma vanno fatti gli applausi alla Fiorentina di questo secondo tempo.

64' - Fiorentina che sta premendo in questa fase di gioco.

62' - Giallo per Toljan che trattiene Ribery uscito vincente da un rimpallo.

61' - Doppio cambio nel Sassuolo: entrano Caputo e Defrel, escono Raspadori e Traorè.

60' - Castrovilli! Che parata di Consigli! Ribery appoggia all'indietro per il 10, che scarica un destro potente, sul quale il portiere del Sassuolo compie una grande parata.

57' - Partita sempre a ritmi piuttosto alti. La Fiorentina in questo secondo tempo comunque sta mettendo in campo grande cattiveria nella sua accezione migliore.

54' - Traversa di Obiang! Il centrocampista calcia tutto solo da fuori area, il pallone accarezza la parte alta della porta di Dragowski.

52' - Fischiato un fallo più che dubbio a Milenkovic che aveva recuperato palla sulla trequarti. Le polemiche di De Zerbi nel primo tempo hanno fatto un po' cambiare la direzione di gara...

50' - Destro tentato anche di Pezzella sugli sviluppi di una punizione: palla colpita bene, ma Ferrari respinge.

48' - Venuti! Ottima occasione per la Fiorentina. Buon lavoro di Vlahovic, che serve l'esterno in area: il suo destro però finisce alle stelle.

45' - PARTE IL SECONDO TEMPO!

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 1-1.

45' +1' - Giallo ingenuo di Biraghi, che spinge Raspadori all'altezza della rimessa laterale. Un giallo parecchio severo da parte di Valeri.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Sinistro di Berardi da fuori area, incontrato da due viola. Palla che si impenna e termina facilmente tra le braccia di Dragowski.

44' - Partita molto tesa in questa fine primo tempo. Le due squadre non stanno tirando indietro la gamba praticamente mai.

42' - Giallo a Castrovilli, intervenuto in maniera dura su Raspadori in uscita dalla propria metà campo.

42' - Ci prova anche Castrovilli da fuori area, tiro debole che finisce direttamente fuori.

40' - Venuti! Sinistro in area dopo una bella azione viola sull'asse Amrabat-Ribery, ribattuto.

37' - Berardi tenta un sinistro dal limite. Troppo debole, blocca facilmente Dragowski.

35' - L'attaccante viola non trema, centra l'angolino basso e buca Consigli. Pareggio viola al Franchi!

35' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOLLLL!! GOOOLLL! VLAHOVIC NON SBAGLIA!

33' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Dribbling secco di Ribery, Locatelli lo stende. Penalty ineccepibile ed occasione per il pareggio viola. Intervento peraltro da ammonizione, anche se l'arbitro sembra voler risparmiare il centrocampista ospite.

31' - Boga con una magia ne salta tre, poi Milenkovic lo mura.

30' - Il calcio di punizione di Castrovilli viene spedito direttamente fuori dal centrocampista viola.

29' - Giallo per Traorè, entrato malamente su Amrabat.

29' - Ribery! Sfrutta u errore di Consigli in disimpegno e tenta il destro dopo una serpentina. Para il portiere ospite.

28' - Vlahovic non riesce a chiudere un uno-due in area con Ribery. Spreca una buona occasione la Fiorentina.

26' - Sassuolo che tiene palla ormai stabilmente. Fiorentina che non riesce a reagire e subisce il possesso palla dei neroverdi.

24' - Dalla parte opposta Bonaventura tenta il sinistro, deviato nettamente. Palla a Consigli.

23' - Berardi! Non riesce a concludere a rete una respinta di Dragowski su tiro dalla distanza di Rogerio.

20' - Sassuolo che sembra in grado di poter fare male ancora. Difesa della Fiorentina un po' in difficoltà.

18' - Giallo anche a Berardi per un pestone a Biraghi.

18' - Giallo per Locatelli, che stende con un body-check pesante Venuti. Salterà la prossima partita contro il Milan, era diffidato.

15' - Biraghi tenta un sinistro velleitario da punizione, calciando sul lato del portiere e non trovando la porta. Palla sul fondo.

13' - Milenkovic si perde Traorè alle spalle, Berardi lo pesca con un gran filtrante e per il giovane del Sassuolo è un gioco da ragazzi battere Dragowski. Si fa subito dura per la Fiorentina.

13' - GOL DEL SASSUOLO! SEGNA TRAORE'.

10' - Il canovaccio a questo punto appare chiaro: il Sassuolo attacca, la Fiorentina sta pronta a ripartire.

7' - Giallo ad Amrabat per un intervento duro su Locatelli.

6' - Biraghi! Fiorentina ad un passo dal vantaggio! Giocata di Ribery, che crossa basso. Il pallone arriva dalla parte opposta dove Biraghi calcia a botta sicura, sparando però di pochissimo a lato.

5' - Mentre il Sassuolo spaventa ancora la Fiorentina con Boga in area ma in fuorigioco, fuori dallo stadio è partita una serie di fuochi d'artificio che segnalano la vicinanza dei tifosi alla squadra. Rumore decisamente notevole allo stadio.

3' - Subito un doppio tiro del Sassuolo, prima con Raspadori, poi con Berardi. Nessun pericolo comunque per Dragowski.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in maglia viola. Sassuolo invece in bianco.

Ore 20:45 e la Fiorentina scenderà in campo per una partita diventata fondamentale per il prosieguo della stagione viola. Cesare Prandelli è ancora in cerca della prima vittoria in campionato, ma davanti c'è il Sassuolo delle meraviglie, capace di restare al passo delle grandi in questo campionato. Inutile dire quanto sia delicata la partita per la Fiorentina, che senza i tifosi può giocare però tra le mura amiche. Restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Raspadori