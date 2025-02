Fiorentina, oggi la ripresa degli allenamenti al Viola Park verso il Como

Archiviata la sconfitta per 2-1 subita contro l'Inter a San Siro nel monday night, la Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park. Ieri Palladino ha concesso 24 ore di riposo ai suoi ragazzi, mentre per oggi è prevista la ripresa degli allenamenti. Ranieri e compagni scenderanno in campo agli ordini del tecnico campano nel pomeriggio, più precisamente alle 15:00, per iniziare a preparare la partita, in programma domenica alle 12:30, contro il Como.