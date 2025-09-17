Fiorentina-Napoli 1-3, chi salvi tra i viola? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it
Finisce male l'esordio casalingo della Fiorentina di Stefano Pioli. Al Franchi il Napoli batte 3-1 i gigliati grazie alle reti di De Bruyne, su rigore, e Hojlund nel primo tempo e di Beukema nella ripresa. Per i viola a segno Luca Ranieri nel finale. Un gol che ha dato una scossa ai viola negli ultimi dieci minuti di gara ma che non è bastato per rimontare la formazione di Antonio Conte. Un ritorno amaro al Franchi per la Fiorentina che è ancora alla ricerca dei primi tre punti in campionato. Come al solito FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Di seguito il link per votare:
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
Angelo GiorgettiFazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
