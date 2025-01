FIORENTINA, Il programma: oggi doppia seduta al V. Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Secondo giorno di allenamento della settimana per la Fiorentina. Dopo essere ripartiti ieri col lavoro sul campo a seguito di 48 ore di riposo, i ragazzi di Palladino si ritroveranno al Viola Park per la seduta odierna: in realtà la seduta sarà doppia, con una prima parte di allenamento prevista in mattinata (alle 11) e una nel pomeriggio (alle 16), una scelta inusuale per gli standard di Palladino. Ma è il momento di tornare a macinare chilometri (e punti): il focus è sul Monza, prossimo avversario nel posticipo della ventesima giornata di Serie A in programma lunedì prossimo.

E sul campo, l'osservato speciale sarà Albert Gudmundsson, che ieri non si è allenato con la squadra per via del problema alla caviglia che lo ha messo fuori dai giochi sabato prima della partita col Napoli. Per tutte le novità sul numero dieci viola e non solo, segui FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!