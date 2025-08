Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento pomeridiano, domani il Nottingham

Dopo l'amichevole di ieri, persa 2-0 contro il Leicester, la Fiorentina quest'oggi proseguirà la sua preparazione in terra inglese con un singolo allenamento pomeridiano che inizierà alle ore 17:00 italiane. La squadra di Pioli cercherà di preparare al meglio il secondo test che è in programma per domani contro il Nottingham Forest. Nel frattempo, a Firenze, in giornata dovrebbe arrivare il nuovo acquisto Simon Sohm per le visite mediche di rito. Il calciatore è atteso al Viola Park per mettere la firma sul contratto e poi raggiungere e unirsi ai nuovi compagni in Inghilterra.