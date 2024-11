FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domenica di relax in casa Fiorentina. Il gruppo allenato da Palladino, dopo aver fatto l’en plein in campionato con una serie di sole vittorie, ha ricevuto come premio una settimana di vacanza in concomitanza con la pausa delle nazionali. Domani, però, molti "vacanzieri" abbandoneranno le loro mete, europee o intercontinentali, per tornare a Firenze e riprendere gli allenamenti al Viola Park in vista del match contro il Como. Non tutti, però, hanno avuto la possibilità di staccare.

Tra loro ci sono i due violazzurri, Kean e Comuzzo, che questa sera saranno a San Siro per rispondere alla convocazione della Nazionale Italiana nel match di Nations League contro la Francia, vicecampione del mondo. Una pausa a metà, dunque, per la squadra viola, che alterna riposo e impegni internazionali, con l’obiettivo di tornare al lavoro più motivata che ma