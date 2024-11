FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Oggi, mercoledì 13 novembre, è il terzo giorno di riposo concesso da Raffaele Palladino ai suoi giocatori dopo la vittoria per 3-1 sul Verona. Continua quindi questa mini vacanza per chi è rimasto a Firenze, mentre sono a lavoro in nazionale i sette calciatori (Comuzzo, Kean, Gosens, Pongracic Richardson, Kayode e Martinelli) convocati dai Commisari Tecnici delle rispettive rappresentative. Per un lieve risentimento muscolare, nulla di preoccupante, Edoardo Bove ha lasciato ieri il ritiro dell'Italia Under21.